Ющенко підписав протокол про вступ України до СОТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Генеральний директор Світової організації торгівлі (СОТ) Паскаль ЛАМІ підписали протокол про вступ України до СОТ.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія підписання відбулася у Женеві у штаб-квартирі СОТ.

Як повідомляв УНІАН, перед цим Генеральна рада СОТ схвалила звіт робочої групи щодо вступу України до цієї організації, а також проект протоколу.

Як відомо, Україна має ратифікувати протокол про вступ до 4 липня 2008 року. Повноправним членом СОТ країна стане через 30 днів після ратифікації документа.

Виступаючи на Генеральній раді СОТ, Президент України пообіцяв, що Україна не відкладатиме питання ратифікації протоколу та інших необхідних технічних документів.