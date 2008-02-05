Луценко впевнений, що виграє у Черновецького

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО в черговий раз запевняє, що не писатиме заяву про відставку через інцидент 18 січня після засідання РНБО з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів в Кіровограді, де перебуває з робочою поїздкою.

«У мене немає проблем з роботою на чолі такого серйозного міністерства як МВС», - сказав він, додавши при цьому, що «справа, яку порушено сьогодні проти мене, є «землемотивованою».

Тобто, як пояснив міністр, багатьом сьогодні в Україні не до вподоби, що МВС розпочала активну роботу стосовно законності виділення земельних ділянок.

У той же час він зазначив, «я впевнений, що мої особисті відносини «Луценко-Черновецький» будуть розібрані відповідно до закону… Впевнений, що виграю і цього разу”.

За його словами, саме через земельні питання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «хоче дискредитувати не стільки мене, скільки українську міліцію».

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.