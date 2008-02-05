Луценко підозрює, що Черновецький убив людину в спину

У рамках відновленої кримінальної справи щодо ДТП за участю чинного міського голови Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, в якому загинула людина, буде призначено додаткову експертизу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО у Кіровограді, де він перебуває з робочою поїздкою.

«Ми проведемо повторну експертизу. Якщо підтвердиться факт, що людина була збита в спину, то, звичайно, це зовсім по іншому повернеться для людини, яка сиділа за кермом», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він наголосив, що особисто не цікавиться розслідуванням даної справи, однак висловив упевненість, що експерти виконають свою роботу як слід.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня ц.р. слідчі МВС відновили розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом ДТП за участю Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, розглянувши запит народного депутата Кирила КУЛИКОВА (фракція НУ-НС) щодо підстав закриття у грудні 2004 року кримінальної справи, порушеної у листопаді 2003 року слідчим управлінням ГУ МВС України в м.Києві за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля "Мерседес-Бенц G 500", за кермом якого перебував Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

2 листопада 2003 року згаданий автомобіль на 25-му кілометрі автодороги Київ-Обухів учинив наїзд на громадянина Коропченка Д.О., що призвело до його смерті. 3 листопада 2003 року кримінальну справу було порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

10 грудня 2003 р. згадану кримінальну справу було закрито на підставі п. 2 ст.6 Кримінально-процесуального кодексу (КПК) України (за відсутністю в діянні складу злочину).

Фахівці Головного слідчого управлінні МВС України, повторно вивчивши матеріали цієї кримінальної справи, прийшли до висновку, що зазначене рішення було прийнято передчасно. Зокрема, для повного, всебічного й об`єктивного дослідження обставин справи необхідно було в погодних умовах, максимально наближених до тих, які були на момент ДТП, виконати відтворення обстановки й обставин події за участю водія Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з метою встановлення видимості пішохода у світлі фар автомобіля. Таким чином, під час досудового слідства не було з`ясовано всіх обставин цієї дорожньо-транспортної пригоди.

На підставі викладеного, керуючись ст. 216 КПК України, Головне слідче управління МВС України постановило відновити слідство у кримінальній справі за фактом згаданої ДТП.