Інтерпол відправить другу команду в допомогу розслідування катастрофи Боїнга

Про це йдеться на сайті Інтерполу, передає Еспресо.TV.

"Після заклику Нідерландів забезпечити прозоре розслідування, після початкового дослідження в Харкові (Україна) всі жертви будуть транспортовані в Хилверсум (Нідерланди), де Інтерпол буде здійснювати ідентифікацію жертв трагедії", - йдеться в повідомленні.

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У ньому також наголошується, що в резерві знаходяться та готові підтримати Інтерпол фахівці з ідентифікації тіл з Афганістану, Австралії, Бельгії, Болгарії, Естонії, Франції, Німеччини, Малайзії, Нової Зеландії, Південної Африки, Швейцарії, Великобританії, Об'єднаних Арабських Еміратів, а також спільна Північна команда, в яку входять експерти, що представляють Данію, Фінляндію, Ісландію, Норвегію та Швецію.

Ці експерти в доповненні до представників Європолу та Міжнародної комісії щодо осіб, безвісти зниклим особам, уже розгорнуті в Харкові в якості частини початкового резерву Інтерполу.