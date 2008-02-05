Ющенко привезе з Женеви ”домашню роботу”

Україна планує за два-три тижні провести підготовчу роботу щодо ратифікації протоколу зі вступу до Світової організації торгівлі.

Про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції після церемонії підписання протоколу про вступ України до СОТ.

Президент підкреслив, що Україна 14 років йшла до цього моменту – вступу до СОТ, - і тому вдома цю роботу необхідно виконати дуже швидко. Він спрогнозував, що для перекладу сьогоднішнього протоколу знадобиться два-три тижні, після чого він одразу буде переданий до парламенту для ратифікації.

Одночасно, за словами В.ЮЩЕНКА, він проситиме у Верховній Раді створити робочу групу, яка займатиметься розробкою і адаптацією 11 законопроектів, які ще необхідно ухвалити у найближчий час.

«Найближчі три тижні ми зробимо основну підготовчу роботу, решта часу піде на узгодження», - сказав Президент.