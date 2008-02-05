За 5 років СОТ хоче бачити досконалу Україну

Світова організація торгівлі надала Україні п’ять років перехідного періоду для адаптації окремих норм і положень СОТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Генеральний директор СОТ Паскаль ЛАМІ на прес-конференції після церемонії підписання протоколу про вступ України до СОТ.

П.ЛАМІ зазначив, що цей термін – до 2013 року – СОТ запропонувала Україні для виконання зобов’язань у певних сферах, які Україна взяла на себе перед вступом до цієї організації.

На думку П.ЛАМІ, такий перехідний період максимально враховуватиме специфіку розвитку української економіки, особливо важливим він є для сільськогосподарського сектору.

Також Генеральний директор СОТ зазначив, що Україні надано довший термін для адаптації, ніж мали інші країни – члени організації.

Крім того, П.ЛАМІ наголосив, що вступ до СОТ – дуже важливий крок України вперед. «Ми визнаємо, що в Україні вже створене таке середовище, яке можна легше прогнозувати, яке буде стабільним», - сказав він.

П.ЛАМІ також висловив сподівання, що вступ до СОТ стане додатковим потенціалом для зростання української економіки та добробуту громадян України.