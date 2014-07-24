Із Харкова до Голландії сьогодні відправлять два літаки з 51 тілом загиблих пасажирів «Боїнг-777»

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

«На сьогодні заплановано два авіарейси для відправки контейнерів з тілами загиблих пасажирів «Boeing 777». Станом на 19.00 23 липня 2014 року міжнародними експертами підготовлено до відправки 51 контейнер з тілами та фрагментами тіл загиблих пасажирів літака Boeing 777 «Малайзійських авіаліній». Сьогодні запланована відправка цих контейнерів на двох літаках міжнародного аеропорту «Харків» до міста Ейндховен Королівства Нідерландів», - йдеться в повідомленні.Читайте такожСША поклали відповідальність за збитий малайзійський авіалайнер на Путіна

В ОДА наголосили, що на території «Заводу ім. Малишева» група міжнародних експертів, серед яких експерти з Королівства Нідерландів, Австралії, Малайзії, США та Великобританії, продовжують роботу над оглядом тіл загиблих та підготовкою їх до транспортування до Королівства Нідерландів згідно з домовленостями України та усіх країн, чиї громадяни трагічно загинули у страшній авіакатастрофі.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня до Харкова з Тореза прибув спецпотяг із тілами загиблих пасажирів малайзійського літака. Тіла доправили на «Завод ім. Малишева», де їх до відправки до Голландії готують міжнародні експерти.

23 липня із Харкова до Ейндховена відправили 2 літаки з 40 тілами. Голова Харківської ОДА Ігор Балута підписав розпорядження про оголошення в області 23-24 липня Днем жалоби з загиблими пасажирами літака.Читайте такожВ Нідерланди прибули перші тіла жертв катастрофи рейсу МН17 (з місця подій)

Довідка УНІАН. 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» було 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят. В літаку було 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, в числі яких було немовля; 10 громадян Великої Британії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великої Британії і Південно-Африканської Республіки). Серед пасажирів також було 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.

Літак упав в районі міста Шахтарськ Донецької області в зоні, що контролюється бойовиками. На місці аварії було знайдено 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих. Бойовики перешкоджали доступу до місця аварії.