ЄК надала перелік заходів, які можуть застосувати в якості санкцій проти Росії

Про це в Брюсселі у четвер на брифінгу повідомив представник Єврокомісії Джонатан Тод, передає власний кореспондент УНІАН.

Також ЄК готова запропонувати необхідні законодавчі рамки, якщо буде відповідний запит від Ради ЄС. „Цей документ ми направили минулої ночі державам-членам, і він буде обговорюватися в рамках засідання постійних представників країн-членів ЄС сьогодні у другій половині дня”, - сказав він.

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Тод не повідомив інших деталей. „Ви маєте зачекати, доки Рада ухвалить відповідне рішення”, - наголосив він.

Представник ЄК нагадав, що, відповідно до рішення Ради ЄС, Комісія мала запропонувати цільові заходи у таких сферах як ринок капіталів, товари оборони та чутливі технології, енергетичний сектор.

Після того, як рішення буде ухвалене, воно буде опубліковано в Офіційному журналі на цьому тижні.

Як повідомляв УНІАН, після анексії українського Криму в березні ц.р. і дестабілізації ситуації на Донбасі ЄС запровадив щодо Росії дві фази санкцій.

Світ заговорив про нові санкції після того, як 17 липня авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines було збито над Донбасом підтримуваними Росією бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». На борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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Європейський Союз у четвер, 24 липня, вирішить, хто конкретно потрапить до списку осіб, щодо яких будуть запроваджені санкції у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів.

23 липня The Telegraph написала, що російські олігархи терміново вивозять з Лондона гроші, побоюючись жорстких фінансових санкцій після атаки на рейс МН17.