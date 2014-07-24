Маломуж: Україна не отримає військової допомоги ззовні

Таку думку він висловив під час круглого столу в рамках проекту "Схід+Захід", ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу "1+1".

Читайте такожЄвросоюз знов відклав санкції щодо російської економіки

"Особлива військова допомога не буде надана, однозначно. Тому потрібно, в першу чергу, розраховувати на свої сили, на свої можливості", - сказав він.

"Коли я був у штаб-квартирі НАТО, ЄС, спілкувався з лідерами країн світу, включаючи лідерів ЄС - немає однозначної позиції, що вони готові надати військову допомогу, і навіть економічну допомогу (санкції) третього рівня, тільки після Boeing-777 заявляють про матеріальну допомогу", - зазначив він.

За його словами, допомога може надійти, але вона буде не військовою, а тільки економічною і тактичною. Микола Маломуж зазначив, що мова йде насамперед про "примус Путіна до миру" економічними методами.

Микола Маломуж наголосив, що сьогодні Україна формує нові збройні силиі спецслужби, розвідку, прикордонні війська. За його словами, Україна повинна робити все, щоб пріоритетом цих сил став захист держави.