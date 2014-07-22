Вступ України до НАТО підтримує майже половина українців - опитування

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Відповідаючи на запитання, якби сьогодні проводився референдум про вступ України до НАТО, 44% підтримали б вступ, 35% - були б проти цього, 22% - не визначилися. Опитування засвідчило, що за 3 місяці незначно зросла кількість тих, хто підтримує вступ до НАТО, при одночасному зменшенні на 11% противників вступу. Разом з тим, зросла кількість тих, хто не визначився (на 7%).Читайте такожУкраїна може стати союзником НАТО без вступу в альянс - Клімкін

Вступ до НАТО підтримують найбільше на Галичині (88%), а найменше – на Донбасі, Харківщині, Півдні, де більшість проти вступу до НАТО. Більше підтримують вступ до НАТО чоловіки та люди з вищим рівнем освіти.

У виборі інтеграційного об’єднання, до якого має прагнути Україна, 61% респондентів підтримують вступ до Європейського Союзу, 20% до Митного союзу, стільки ж (19%) - не визначилися. Згідно з опитуванням, починаючи з квітня цього року спостерігається збільшення прихильників вступу до ЄС при одночасному зменшенні прибічників Митного союзу.Читайте також43% українців прагнуть відновлення ядерного статусу України — опитування

Найбільше прихильників інтеграції до Митного союзу – на Донбасі (58%), на Харківщині (42%) та на Півдні (29%).

Опитування проводилося 28 червня -10 липня 2014 р методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face), всього опитано 4 тис респондентів, вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення, помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,5%.