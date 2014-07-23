Україна поглиблюватиме відносини з НАТО – Клімкін



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Брюсселі, відповідаючи на питання журналістів щодо статусу союзника США та відносини з Північноатлантичним альянсом. Як відомо, раніше сенат США у другому читанні ухвалив відповідну резолюцію.

Клімкін нагадав, що у вересні відбудеться саміт НАТО, в рамках якого пройде засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні.

„Зараз в НАТО йде інтенсивне обговорення щодо наповнення цього статусу, ми сподіваємося, що для нас відкриються нові можливості саме через це співробітництво. Ми хочемо, щоб ця взаємодія перейшла на якісно новий рівень. Звичайно, політичне рішення буде ухвалено на рівні президента України, коли він говоритиме з главами держав та урядів країн НАТО, але зараз ми працюємо над дорученням президента”, - зазначив міністр.