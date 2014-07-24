Прикордонники виявили черговий безпілотник, який перебуває на озброєнні у ФСБ РФ

Близько 14.00, за оперативною інформацією Державної прикордонної служби, спільною міжвідомчою групою Держприкордонслужби та СБУ на ділянці відділу прикордонної служби «Веселе» Харківського загону був виявлений безпілотний літальний апарат без знаків приналежності.

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації державної прикордонної служби України.

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За даними прикордонників, безпілотник проводив повітряну розвідку позицій прикордонників на ділянці та заглибився на територію України до 2 кілометрів. Попередньо встановлено, що це безпілотний літальний апарат типу «Застава» який є на озброєнні у прикордонної служби ФСБ РФ. Чи насправді це так, буде встановлено експертизою Служби безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, учора, 23 липня, українські військові збили російський безпілотний літальний апарат в зоні проведення антитерористичної операції, поблизу населеного пункту Амвросіївка. Йдеться про «Орлан-10» - багатоцільовий безпілотний літальний апарат виробництва ТОВ «Спеціальний технологічний центр» Санкт-Петербург (Росія).

Він здатен передавати відео на відстань до 120 км.

28 травня в ході АТО на сході України вже було збито «Орлан-10».