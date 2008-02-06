Єхануров підписав план переходу до контрактної армії

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ підписав Перспективний план основних заходів щодо забезпечення переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом на 2008-2010 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, під час підписання документа він зазначив, що ще у 2002 році була затверджена Державна програма переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, до 2015 року. У 2005 році керівництвом держави було прийнято рішення про скорочення термінів переходу Збройних Сил України на контрактну основу - до кінця 2010 року.

За його словами, загальна потреба коштів на виконання Плану становить 49,6 млрд. грн.

“Ціна програми 49,6 млрд. грн. Контрактна армія коштує дорого”, - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він пояснив, що тільки в 2008 році на ці потреби Міністерству оборони необхідно 11 млрд. грн., у 2009 - 18 млрд. грн., а у 2010 році – 20,5 млрд. грн.

Говорячи про розподіл витрат цих коштів, глава оборонного відомства повідомив, що 45,2% заплановано витрати на грошове утримання військовослужбовців, 20,1% - на матеріально-технічне забезпечення, 13,2% - на підготовку військ, 12% - на будівництво житла і соціальну сферу та 8,4% - на утримання військових містечок і охорону об’єктів.

Водночас, він підкреслив, що документ взятий до виконання Генштабом, але керівництво військового відомства повернеться до цього питання одразу після змін до Державного бюджету України на 2008 рік. Ю.ЄХАНУРОВ додав, що за підсумками внесених змін керівництво Міністерства оборони України поінформує Президента України, Уряд і Раду національної безпеки і оборони України про здатність виконати завдання щодо переходу Збройних Сил України до 2010 року на контрактний принцип комплектування.

“Усе залежатиме від того, яким буде бюджет”, - наголосив він.

Він також зазначив, що тільки фінансування на рівні 2,5% ВВП, тобто на рівні 22,3 млрд. грн., спроможне забезпечити мінімальні потреби для виконання завдань з переходу на контрактну армію до 2010 року.