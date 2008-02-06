Турчинов: ”Урядові комітети – потужна ланка виконавчої влади”

Урядовий комітет з питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності підтримав законопроект про внесення змін до Закону України “Про третейські суди”.

Учора відбулось перше засідання Урядового комітету з питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності за головуванням першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, повідомляє прес-служба першого віце-прем`єра. На засіданні розглядались організаційні питання роботи Урядового комітету та проект внесення змін до Закону України “Про третейські суди”,

“Урядові комітети – потужна ланка виконавчої влади, робота яких націлена на оптимізацію та прискорення підготовки всіх питань до засідань уряду”, – зазначив О.ТУРЧИНОВ.

В контексті обговорення питання про третейські суди була порушена проблема зловживань, які мають місце під час розгляду майнових справ. А саме - уникнення сплати державного мита за нотаріальне посвідчення правочину, неправомірне визначення права власності на майно та на землю. Учасники комітету прийшли до висновку, що прийняття закону дозволить забезпечити захист прав та законних інтересів осіб, порушення яких можливо із наявністю прогалин в Законі України “Про третейські суди”.

Урядовим комітетом з питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності було вирішено підтримати проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про третейські суди” щодо удосконалення діяльності третейських судів”. Пропоновані доповнення покликані заборонити третейським судам розгляд справ, виконання рішень по яким потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами при здійсненні ними владних управлінських функцій, в тому числі делегованих повноважень.