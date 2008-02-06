Черновецький висадив підсилений десант на Кабмін

Прихильники Блоку Леоніда Черновецького пікетують будівлю Кабінету міністрів з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за оцінками правоохоронних органів, в акції беруть участь близько тисячі осіб.

Прихильники Блока Черновецького тримають плакати з написами «Черновецький – мер усіх киян».

Це другий мітинг перед будівлею Кабміну прихильників мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Перша акція відбулася в середу, 30 січня, але була нечисленною. Тоді в пікетуванні взяли участь не більш як 150 осіб.