Черновецький висадив підсилений десант на Кабмін
09:53, 06 лютого 2008Політика
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Правоохоронці нарахували десь тисячу
Прихильники Блоку Леоніда Черновецького пікетують будівлю Кабінету міністрів з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, за оцінками правоохоронних органів, в акції беруть участь близько тисячі осіб.
Прихильники Блока Черновецького тримають плакати з написами «Черновецький – мер усіх киян».
Це другий мітинг перед будівлею Кабміну прихильників мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Перша акція відбулася в середу, 30 січня, але була нечисленною. Тоді в пікетуванні взяли участь не більш як 150 осіб.
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