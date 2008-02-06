Герман: ми так не домовлялися

Народний депутат, заступник глави парламентської фракції Партії регіонів Ганна Герман повідомила, що регіонали розблокують роботу Верховної Ради тільки у разі ухвалення постанови по НАТО.

«Наші вимоги - ухвалення нашої постанови по НАТО. І якщо домовленості будуть досягнуті на нараді у спікера ВР, то працювати будемо. Якщо ні - блокуватимемо трибуну», - цитує Герман прес-служба ПР.

А. Герман також пояснила, чому виникла сутичка біля парламентської трибуни. За її словами, причина - порушення Яценюком досягнутих раніше домовленостей. «Яценюк пообіцяв, що відкриє і закриє сесію, і ми відразу підемо на погоджувальну раду з проекту ухвали про НАТО. Але він почав голосування, а ми так не домовлялися», - відзначила депутат-регіонал.

Особливу увагу парламентарій приділила тому, що спікер не заблокував картки для голосування тих депутатів, яких не було в залі від коаліції. «Їх голосування - порушення Регламенту», - наголосила вона.