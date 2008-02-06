США привітали СОТ з Україною

Сполучені Штати привітали рішення Генеральної ради Світової організації торгівлі прийняти до своїх лав Україну. У Вашингтоні переконані, що вступ України до СОТ дозволить посилити економічну співпрацю між двома країнами. «Вступ України до організації є важливою віхою на шляху економічної трансформації країни, він сприятиме продовженню реформ та інтеграції у світові ринки», - заявив речник Державного департаменту США Шон МакКомарк. У Вашингтоні закликали український парламент якнайшвидше ратифікувати угоду про вступ до СОТ. Привітали майбутній вступ України до Світової організації торгівлі і в Німеччині. Голова Німецько-українського форуму Дітер Штайнеке назвав рішення Генеральної ради СОТ винагородою України за сміливі реформи останніх п’ятнадцяти років. Штайнеке у поширеній заяві закликав Європейський союз невідкладно розпочати з Україною переговори про створення зони вільної торгівлі.

Німецька хвиля