Луганська область відключена від енергосистеми країни через дії терористів
15:26, 26 липня 2014Політика
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В результаті дій терористів Луганська область відключена від енергосистеми України.
Луганська область відключена від енергосистеми / фото Ілля Кононов / facebook.com
Про це повідомила виконуюча обов'язків голови Луганської обласної державної адміністрації Ірина Верігіна в соцмережі.
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"Сьогодні в районі Брянки терористи прямим попаданням зруйнували базову підстанцію. Луганська область відключена від енергосистеми України", - повідомила вона.
"Електроенергія подавалася нам через Донецьку область. Зараз наші енергетики намагаються збільшити потужності на ТЕС міста Щастя і ведуть переговори про перепідключення на інші підстанції", - додала Ірина Верігіна.
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