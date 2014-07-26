Луганська область відключена від енергосистеми країни через дії терористів

Про це повідомила виконуюча обов'язків голови Луганської обласної державної адміністрації Ірина Верігіна в соцмережі.

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"Сьогодні в районі Брянки терористи прямим попаданням зруйнували базову підстанцію. Луганська область відключена від енергосистеми України", - повідомила вона.

"Електроенергія подавалася нам через Донецьку область. Зараз наші енергетики намагаються збільшити потужності на ТЕС міста Щастя і ведуть переговори про перепідключення на інші підстанції", - додала Ірина Верігіна.