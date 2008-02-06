Ющенко розказав студентам, як нам буде добре у СОТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що вступ України до Світової організації торгівлі не матиме негативних наслідків для автомобільної промисловості та сільського господарства, оскільки передбачений п’ятирічний перехідний період для адаптації окремих норм і положень СОТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час спілкування із студентами Київського економічного національного університету.

За словами глави держави, за цей час всі галузі промисловості зможуть адаптуватися до правил СОТ та конкурентного середовища.

На думку Президента, в перспективі вступ до СОТ сприятиме збільшенню експорту продукції сільського господарства. Зокрема, він навів дані, що за оцінками експертів, зростання експорту сільськогосподарської продукції може становити 44%. Зокрема, це стосується зерна, олійних культур, культур, з яких виробляється біопальне.

Водночас В.ЮЩЕНКО наголосив, що в цілому вступ до СОТ ефективно позначиться на національній економіці. За його словами, вступ України до СОТ відчує персонально кожен громадянин України, оскільки у конкурентному середовищі український споживач зможе купувати більш якісні товари за більш дешевими цінами.

Також В.ЮЩЕНКО додав, що приєднання України до СОТ сприятиме швидкій організації внутрішнього ринку – ухвалення нового Податкового кодексу, зняття мораторію на продаж землі тощо.

Президент зауважив, що за даними експертів, ВВП України після вступу до СОТ зросте на 1,7%, приріст інвестицій щороку становитиме 5 млрд. доларів, або 40%, зростання експорту становитиме 10-11%, а доходи держбюджету – 5-10%.

Також Президент зазначив, що приєднання до СОТ дозволить Україні розпочати переговори щодо створення зони вільної торгівлі з ЄС. За його словами, цей процес може бути завершений за 10-12 місяців.

Водночас переговори зі створення зони вільної торгівлі відбуватимуться паралельно з переговорами щодо підписання нової угоди з ЄС. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна наполягатиме, щоб в цьому документі був даний «маяк» відносно перспективи членства в Євросоюзі. За його словами, після обрання Ніколя САРКОЗІ Президентом Франція підтримує цю ініціативу. Також ведеться діалог з Німеччиною, Великою Британією та іншими країнами, які розуміють цілі України, сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Президент України і Генеральний директор Світової організації торгівлі Паскаль ЛАМІ підписали протокол про вступ України до СОТ. Урочиста церемонія підписання відбулася у Женеві в штаб-квартирі СОТ.