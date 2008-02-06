Переговори зірвалися, регіонали висувають нові вимоги

Цього тижня Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань, оскільки коаліція і опозиція не досягли порозуміння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Роман ЗВАРИЧ за підсумками консультацій представників фракцій з головою ВР.

«Консультації нічим не завершились, оскільки опозиція висуває нові вимоги», - сказав він. Зокрема, за словами Р.ЗВАРИЧА, фракція Партії регіонів вимагає, аби голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК відкликав свій підпис з-під листа щодо приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Крім того, наголосив Р.ЗВАРИЧ, "регіонали" вимагають у проекті постанови щодо НАТО чітко вказати термін проведення референдуму відносно вступу України в НАТО. За його словами, опозиція наполягає, аби такий референдум був проведений не пізніше, ніж за півроку.

Крім того, ще одною вимогою, за словами Р.ЗВАРИЧА, є призупинення всіх дій щодо членства України в Альянсі.

Член фракції НУ-НС зазначив, що фракція зацікавлена в розблокуванні роботи ВР для того, аби були проголосовані першочергові закони. «Але ми не збираємось торгувати стратегічним питанням щодо вступу України в НАТО», - сказав він.

Р.ЗВАРИЧ наголосив, що фракція НУ-НС не проти, аби питання щодо вступу України в НАТО обговорювалося в сесійній залі. Однак, наголосив він, коаліція наполягає на тому, щоб були проголосовані усі проекти постанов з цього питання в порядку їх надходження до ВР. При цьому він нагадав, що першим проектом постанови був зареєстрований документ, яким підтримуються дії трьох керівників держави щодо листа (проект постанови НУ-НС – УНІАН).

В зв’язку з цим, зазначив Р.ЗВАРИЧ, поки що не вдалося досягти домовленостей щодо розблокування роботи ВР. «Завтра нічого не буде, в п’ятницю нічого не буде і до цих безплідних дискусій ми мали б повернутися в понеділок», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого парламент так і не зміг розпочати продуктивну роботу. Представники Партії регіонів заблокували трибуну ВР, протестуючи проти планів керівництва України щодо приєднання до Плану дій про членство в НАТО.

Партія регіонів наполягає на прийнятті проекту постанови про обов’язкове проведення референдуму не лише щодо вступу України в НАТО, але й щодо приєднання країни до Плану дій про членство в НАТО.

У свою чергу А.ЯЦЕНЮК вніс альтернативний проект постанови, що передбачає проведення референдуму безпосередньо перед вступом в НАТО.