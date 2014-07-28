Конгресмени США пропонують надати Україні статус військового союзника

Співголови української групи Палати Представників США Джим Герлах, Мерсі Каптур і Сандер Левін внесли до Конгресу проект резолюції, що передбачає створення умов для забезпечення прямої військової підтримки та надання допомоги у сфері безпеки уряду України.

Про це повідомляє Медіа-портал VIDIA із посиланням на прес-службу Ділової Ради США-Україна.

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«Український народ ясно дав зрозуміти своє бажання побудувати сильнішу демократію і встановити більш тісні зв’язки з Європейським Союзом і Заходом, – сказав Герлах. – На жаль, як показали недавні події, Росія не шанує суверенітет України і продовжуватиме вторгатися на її територію. Докази американської та української розвідки доводять, що сепаратисти і наймані бандити, озброєні російською технікою та важкою зброєю, продовжують розпалювати хаос і нестабільність».

Конгресмен підкреслив, що «міжпартійний законопроект є ще одним важливим кроком на шляху до підтвердження прихильності Сполучених Штатів до наших українських союзників». Законопроект також містить пропозицію надати Україні статус союзника Організації північноатлантичного договору без вступу в НАТО.

«Це необхідно для того, щоб тимчасово забезпечити Україну життєво важливими ресурсами та безпекою, яку НАТО пропонує державам-членам», – пояснила Каптур.

На прес-конференції, де презентували законопроект, були присутні також лідери українських громадських організацій у США.

«Український конгресовий комітет Америки (УККА), як представник більш як мільйона американців українського походження, із задоволенням підтримує своєчасне подання членами палати “Акту сприяння безпеці в Україні”, який забезпечуватиме необхідні безпекові переваги у боротьбі із російською агресією», – зазначив директор УККА Михайло Савків.

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Даний законопроект підтримали представники Української федерації Америки, Українського конгресового комітету Америки а також Ділової ради США-Україна.

Як відомо, Світовий конгрес українців (СКУ) звернувся до Обами із проханням про статус основного союзника США для України.