СБУ заявляє, що Добкін знову обдурив українців

Управління СБУ у Харківській області підтверджує правомірність позбавлення допуску Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА і секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА до державної таємниці і засуджує намагання мера Харкова втягнути УСБУ в неіснуючий конфлікт.

Про це йдеться у заяві прес-центру УСБУ, текст якої передано УНІАН.

1 лютого 2008 року під час виступу у прямому ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, йдеться у заяві, «Харківській міський голова М.ДОБКІН вчергове ввів в оману телеглядачів та громадськість України. Зокрема, це стосується заяв ДОБКІНА про участь співробітників СБУ у силовому конфлікті 16 грудня 2006 року у Харкові на вулиці Клочківській начебто на боці комерційної структури «Таргет».

«Хотілося б нагадати, - зазначається у заяві, - що одним із пріоритетних завдань Служби безпеки України та її регіональних органів є попередження, виявлення та припинення організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України. При цьому діяльність СБУ, її органів та співробітників завжди здійснюється на засадах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України. Це, до речі, фактично визнають і самі ініціатори вищевказаних неправдивих повідомлень, про що, наприклад, може свідчити відсутність у правоохоронних органах заяв щодо дій співробітників СБУ під час конфлікту 16 грудня 2006 року».

«Отже, - наголошують автори заяви, - напрошується висновок, що Харківський міський голова намагається втягнути Управління СБУ в Харківській області в неіснуючу площину конфлікту».

«З приводу скасування дозволу Харківській міській раді на провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею, а також допуску до державної таємниці Харківському міському голові М.ДОБКІНУ нагадуємо, що зазначені превентивні заходи були викликані системними грубими порушеннями з їхнього боку вимог чинного законодавства про охорону державної таємниці. Вказані заходи були спрямовані винятково на запобігання можливій втраті відомостей та матеріальних носіїв, що містять державну таємницю чи конфіденційну інформацію, яка є власністю держави», - йдеться у заяві.

«Генеральною прокуратурою України, Кабінетом міністрів України, Центральним управлінням Служби безпеки України, військовою прокуратурою Харківського гарнізону, якими розглядалися скарги та заяви Харківської міської ради, Харківського міського голови М.ДОБКІНА та секретаря Харківської міськради Г.КЕРНЕСА з приводу скасування допуску до держтаємниці, дії Управління СБ України в Харківській області визнані правомірними», - наголошують автори заяви.