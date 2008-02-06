Литвина довели: він готовий ініціювати дострокові вибори

Литвин готовий внести проект постанови про дострокові вибори до ВР, якщо на цьому наполягатимуть інші політичні сили

Київ. 6 лютого. УНІАН. Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН заявляє, що готовий внести до парламенту проект постанови про проведення дострокових виборів у Верховну Раду, якщо усі інші політичні сили будуть наполягати на цьому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після проведення консультацій лідерів фракцій у голови парламенту Арсенія ЯЦЕНЮКА.

«Тому я сказав сьогодні, що якщо ми всі прагнемо таким чином розв’язати цю ситуацію, то давайте, я підготую і внесу відповідний проект постанови, а ви всі його підпишіть», - сказав він.

Водночас, на думку В.ЛИТВИНА, на сьогодні політичні сили лише лякають одна одну проведенням дострокових виборів. За його словами, кожен тлумачить статті Конституції з цього питання на свій розсуд. «І тому є намагання політичних сил шантажувати один одного, що підемо на дострокові вибори», - сказав В.ЛИТВИН. При цьому він наголосив, що у такий спосіб нікому не вдасться шантажувати один одного.

В.ЛИТВИН також зазначив, що сьогоднішні консультації не завершились бажаним результатом. «Є тільки непереборне бажання продовжити консультації», - сказав він.