У ПР заявляють про готовність до дострокових виборів

Член фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запевняє, що блокування роботи Верховної Ради ніяк не пов’язане з намаганням Партії регіонів провести дострокові парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам за підсумками консультацій лідерів фракцій з головою парламенту Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

«Ми не ставимо задачу відносно дострокових виборів», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Водночас, за його словами, якщо ситуація дійсно дійде до необхідності проведення виборів, то фракція Партії регіонів готова брати у них участь. «Якщо питання зайде в ситуацію, коли дострокові вибори будуть неминучими, це не буде тим предметом, який змусить Партію регіонів не відстоювати інтереси своїх виборців», - сказав депутат.