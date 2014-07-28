Україна переможе агресора, а українське православ'я об'єднається - Філарет

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після молебеню з нагоди Дня Хрещення Київської Русі на Володимирській гірці заявив Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Він наголосив, що Україна є миролюбивою країною, яка свого часу відмовилась від ядерної зброї і наразі обрала для себе шлях європейської цивілізації.

"Ще недовго і Донбас буде визволений від сепаратистів і терористів. Ми молимось за це. Вся Україна молиться. Ми переможемо", - сказав він, додавши, що Українська православна церква (УПЦ КП) допомагає українській армії та переселенцям.

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Філарет також наголосив, що наразі одним з основних завдань є об'єднання православ'я в єдину Українську Помісну церкву. "Навіть, якщо не хочуть ієрархи єднатись, з'єднається народ", - наголосив він.

На уточнююче запитання журналістів, чому у Хресній ході від Володимирського кафедрального собору до Володимирської гірки, не брали участі представники влади, Філарет відповів: "Влада ніколи не ходила з нашим хресним ходом. Опозиція ходила... Ми запрошували всіх, але сьогодні робочий день і влада працює. Ми не бачимо нічого надзвичайного у цьому".

Як повідомляв УНІАН, на Володимирській гірці відбувся урочистий молебень з нагоди Хрещення Київської Руси-України. У це день УПЦ КП проводить традиційну хресну ходу до місця хрещення. У цій ході бере участь кілька тисяч віруючих.

Довідка УНІАН. День Хрещення Київської Русі відзначається 28 липня - у православному церковному календарі (за старим стилем 15 липня) в день пам'яті Рівноапостольного князя Володимира (960-1015).

Згідно з указом президента України, День Хрещення Київської Русі як державне свято відзначається з 2008 року.