Яценюк почуває себе офіціантом

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається, що у вівторок, 12 лютого, парламент відновить свою роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після консультацій з лідерами депутатських фракцій.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, сьогодні він має намір працювати до ночі і підготувати ще ряд альтернативних постанов стосовно НАТО.

При цьому, сказав голова ВР, розблокування роботи парламенту залежить безпосередньо і від фракцій. «Мені складно відповідати за всіх 450 народних депутатів. Я вже як офіціант – і це подати, і те подати. А ще яку вам постанову?», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він прогнозує, що у понеділок, 11 лютого, знову відбудуться консультації відносно поновлення роботи Верховної Ради.

А.ЯЦЕНЮК висловив упевненість, що рано чи пізно процес консультацій завершиться, оскільки у фракцій «спрацює один основний інстинкт – це інстинкт самозбереження».

За його словами, Верховна Рада мала б бути більш професійною і злагодженою. Ті питання, які сьогодні вносяться до сесійної зали, – «це ширма, яка менше всього цікавить українське суспільство», сказав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що питанням НАТО на сьогодні переймається незначна кількість громадян України.

Водночас він запевнив, що парламент ніколи не буде «картою в чиїхось руках».