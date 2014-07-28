Екс-голова КДБ Придністров'я заявив, що Бородай поїхав у Росію, залишивши його замість себе

"Прем'єр-міністр" самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр Бородай виїхав в РФ, в Донецьку його замінює екс-міністр держбезпеки невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Володимир Антюфєєв.

Про це сам Антюфєєв повідомив сьогодні журналістам у Донецьку, повідомляє Остров.

Читайте такожБородай поскаржився кремлівському політику, що в Донецьку "ситуація тухла"За його словами, Бородай виїхав у Росію, зокрема, і для того, щоб подивитися, як РФ приймає біженців.

В.о. голови "ради міністрів" ДНР і в.о."головнокомандувача" ДНР став Антюфєєв, який раніше був призначений "Віце-прем'єр-міністром з питань державної безпеки".

З 1992 по 2012 рр. Антюфєєв обіймав посаду міністра державної безпеки Придністровської Молдавської Республіки. У 2004 р. отримав звання професора Академії військових наук Росії.

Раніше повідомлялося, що інший ватажок донецьких терористів Денис Пушилін пішов у відставку, тому що "знайшов іншу роботу" в Москві.