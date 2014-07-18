ЗМІ: Один з ватажків "ДНР" Пушилін пішов у відставку у зв'язку "з переходом на інше місце роботи"
Голова керівного органу бандформувань на Донбасі, "Верховної ради ДНР" Денис Пушилін пішов у відставку.
Про це повідомляє "Російська служба новин"
За даними видання, він залишив посаду "за власним бажанням".
Про це заявив його заступник Володимир Макович.
Читайте такожПушилін в Москві консультується з Глазьєвим і ЖириновськимЗгідно з "заявою" Пушіліна, яку цитує РИА Новости, він попросив зняти з нього "повноваження глави Верховної ради Донецької народної республіки у зв'язку з переходом на інше місце роботи".
Як відомо, з середини червня Пушилин перебуває в Москві.
Раніше також повідомлялося, що внаслідок конфлікту в керівництві терористичної організації "ДНР" був заарештований "своїми" один з її керівників Володимир Макович. Його звинувачували у причетності до смерті російських журналістів Кляна і Волошина.