ЗМІ: Один з ватажків "ДНР" Пушилін пішов у відставку у зв'язку "з переходом на інше місце роботи"

Про це повідомляє "Російська служба новин"

За даними видання, він залишив посаду "за власним бажанням".

Про це заявив його заступник Володимир Макович.

Читайте такожПушилін в Москві консультується з Глазьєвим і ЖириновськимЗгідно з "заявою" Пушіліна, яку цитує РИА Новости, він попросив зняти з нього "повноваження глави Верховної ради Донецької народної республіки у зв'язку з переходом на інше місце роботи".

Як відомо, з середини червня Пушилин перебуває в Москві.

Раніше також повідомлялося, що внаслідок конфлікту в керівництві терористичної організації "ДНР" був заарештований "своїми" один з її керівників Володимир Макович. Його звинувачували у причетності до смерті російських журналістів Кляна і Волошина.