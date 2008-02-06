З ВР лунає тривожний дзвіночок для Черновецького

У Верховній Раді України зареєстрований проект постанови “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу”.

Текст проекту відповідної постанови № 1137-д від 5 лютого 2008 року, внесеної народними депутатами - членами Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України Олександром ЄФРЕМОВИМ (фракція Партії регіонів) та іншими, розміщений на сайті ВР.

Як зазначено у проекті постанови, основним завданням Тимчасової слідчої комісії є “з’ясування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу”.

Постановою визначений особовий склад ТСК – 13 народних депутатів. Представництво фракцій у Комісії розподілене так: по чотири представника мають фракції БЮТ і Партії регіонів, трьох – фракція “Наша Україна – Народна самооборона”, по одному – фракції КПУ і блоку Литвина. Головою ТСК пропонується обрати Миколу ТОМЕНКА (фракція БЮТ), а заступником голови – Юрія МІРОШНИЧЕНКА (фракція Партії регіонів).