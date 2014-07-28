Яценюк запевняє, що між президентом і прем’єром не буде жодного протистояння



Про це він заявив у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Він повідомив, що в п`ятницю відбулася зустріч Президента Петра Порошенка з головою Верховної Ради Олександром Турчиновим.

“Ми мали зустріч у п`ятницю ввечері Президента України разом з головою парламенту і з керівниками фракцій. Зараз я особисто сиджу на телефонах і фактично обдзвонюю кожного депутата, який може дати голос. Цю справу я особисто повинен довести до кінця: прийняти закон, профінансувати армію, отримати 1,5 млрд дол від Світового банку і МВФ. Це справа моєї особистої честі, країни в цілому, і виживання України”, - сказав він.

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Яценюк також підтвердив, що у четвер, 31 липня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.

“Щойно підписано розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради”, - сказав він, додавши, що засідання відбудеться у четвер, 31 липня.

Також, прем’єр запевнив, що між Інститутом Президента і прем`єром-міністром України як виконавчою гілкою влади, не буде жодного протистояння.

“Коли закінчується шлях до реформ? Тоді, коли прем`єр і Президент починають боротися за повноваження. Я можу офіційно заявити, що ніколи і ні при яких обставинах між двома гілками влади, це між інститутом Президента і прем`єром-міністром України як виконавчою гілкою влади, не буде жодного протистояння”, - запевнив він.

Яценюк підкреслив, що “протистояння цих двох гілок влади буде проти тих, хто не голосує за необхідні країні закони і тих, хто працює проти країни”.