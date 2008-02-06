Луценко просить ГПУ провести психологічну і наркологічну експертизу Черновецького

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО подав клопотання до Генеральної прокуратури України про проведення психологічної і наркологічної експертизи мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні повідомив журналістам.

Міністр уточнив, що клопотання подано ним у рамках справи, порушеної відносно нього.

“Я вважаю, що він - неадекватна людина, і судитись з ним не збираюсь”, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, наголосивши, що як громадянин має право клопотати про проведення експертизи.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

24 січня заступник прокурора Києва видав постанову про порушення кримінальної справи за фактом інциденту, коли Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ було умисно спричинено легкі тілесні ушкодження. Справу порушено стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України.

29 січня Ю.ЛУЦЕНКО направив на ім‘я генерального прокурора скаргу на постанову заступника прокурора міста Києва Г.ОСТАФІЙЧУКА від 24 січня про порушення кримінальної справи.