У Горлівці за добу загинуло 17 мешканців, серед яких 3 дітей

У Горлівці Донецької області в результаті бойових дій 28 липня загинули 17 мирних жителів, серед яких троє дітей.

Про це повідомляється на сайті Горлівської міської ради.

«За минулу добу в результаті артилерійського обстрілу центральної частини міста загинули 17 горлівчан. Серед них троє дітей, поранено 43 мирних жителя, їм надано необхідну медичну допомогу», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з трагічними подіями в місті з 28 липня оголошено триденну жалобу.

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Також повідомляється, що пошкоджено багато житлових будинків на центральних вулицях міста, зокрема від прямих влучень снарядів. Житлові організації спільно з жителями усувають пошкодження, оцінюють масштаби порушень і визначаються щодо заходів із відновлення.

Пошкоджено низку адміністративних будівель по проспекту Леніна, проспекту Перемоги, вулицях Рудакова, Комсомольська й прилеглих до них вулицях.

Крім того, пошкоджено приватні житлові будинки, школу, міську лікарню, трансформаторні підстанції.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Горлівці в результаті боїв загинули 14 осіб, із них 5 маленьких дітей.