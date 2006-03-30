Шуфрич заради Медведчука ”зробить все”

Заяву лідера СДПУ(о) Віктора МЕДВЕДЧУКА про відставку з посади голови партії розгляне з`їзд партії. Про це повідомив один з лідерів СДПУ(о) Нестор ШУФРИЧ у коментарі "Українській правді".

Н. ШУФРИЧ також заявив: "Я зроблю все, щоб змін в керівництві партії не відбулося".

Він не дав відповіді на запитання, чи пропонував йому В.МЕДВЕДЧУК очолити замість нього партію.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо результатів виборів для блоку "Не Так!", Н.ШУФРИЧ назвав їх такими, що пригнічують.

Втім, зазначив він, партія ухвалила рішення не опротестовувати результати виборів, хоча і має питання щодо підрахунку голосів.

На запитання щодо майбутнього лідерів СДПУ(о), Н.ШУФРИЧ відповів, що сподівається, що вони продовжать свою роботу в партії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова СДПУ(о) Віктор МЕДВЕДЧУК подав заяву про свою відставку в політбюро Соціал-демократичної партії України (об`єднаної). В.МЕДВЕДЧУК просить звільнити його від обов`язків голови СДПУ(о) у зв`язку з тим, що «Опозиційний блок «Не так!», куди входила очолювана ним Соціал-демократична парія України (об`єднана), не набрав необхідної кількості голосів виборців для проходження в парламент.

Після опрацювання ЦВК 99,11% протоколів дільничних виборчих комісій результат блоку “Не так!” - 1% голосів виборців.