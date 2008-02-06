Тимошенко усунула Семенюк

Голова Фонду державного майна Валентина СЕМЕНЮК і її заступники, окрім Дмитра ПАРФЕНЕНКО, усунені від виконання обов`язків. Першим заступником голови ФДМУ призначений Андрій ПОРТНОВ, який і виконуватиме обов`язки голови Фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після засідання Кабміну повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що на сьогоднішньому засіданні Кабміну ухвалене рішення про створення спеціальної групи для проведення службового розслідування роботи ФДМУ. Комісія має буде перевірити роботу Фонду на предмет порушення Конституції, законів України і наявності корупційних дій з боку В.СЕМЕНЮК.

«Ми працюємо з Генпрокуратурою, і всі випадки, де порушено закон, будуть окремо розслідувані», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також уточнила, що А.ПОРТНОВ виконуватиме обов`язки голови ФДМУ доти, доки Верховна Рада не затвердить його на посаді голови Фонду.

Нагадаємо, фракція БЮТ зажадала від Генеральної прокуратури України порушити кримінальну справу відносно голови Фонду державного майна України В.СЕМЕНЮК у зв`язку з порушеннями під час приватизації «Луганськтепловозу».

За словами народного депутата, члена фракції БЮТ Валерія ПИСАРЕНКА, за його ініціативою Генпрокуратура здійснила перевірку законності конкурсу з продажу державного пакета акцій підприємства ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» і виявила порушення чинного законодавства під час приватизації.

У свою чергу, В.СЕМЕНЮК у січні ц.р. заявляла, що вважає за необхідне відзвітуватися перед парламентом про діяльність Фонду під її керівництвом. Як уточнила В.СЕМЕНЮК, такий звіт передбачено законодавством.

«Я впевнена, що парламент має його вислухати, а мені є що сказати. За період, який я очолюю Фонд, зроблено дуже багато і, в першу чергу, в підвищенні ефективності управління державними підприємствами і в соціальному плані. Відзначу, що вперше в нашій країні зроблено реєстр всього державного майна”, – заявила керівник Фонду.

В.СЕМЕНЮК була призначена головою ФДМУ відповідно до указу Президента України N635/2005 від 13 квітня 2005 року.