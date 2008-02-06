Янукович пророкує дострокові вибори ВР найближчим часом

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що дострокові парламентські вибори можуть відбутися в найближчий час.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні опозиційного уряду, який він очолює.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, сьогодні все частіше йде мова про можливість дострокових парламентських виборів. За його словами, це зрозуміло, оскільки «коаліція в такому складі, яка вона є, непрацездатна, і непрацездатний парламент». На думку В.ЯНУКОВИЧА, «дострокові вибори, скоріш за все, не за горою, вони вже наближаються».