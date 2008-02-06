Ющенко дав Богатирьовій двох заступників

Укази - на сайті Президента

Президент України своїм указом № 101/2008 призначив Бориса СОБОЛЄВА заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Другим своїм указом № 100/2008 Президент України призначив Віктора ТКАЧУКА заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Тексти указів розміщено на офіційному сайті глави держави.

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