Ющенко дав Богатирьовій двох заступників
15:28, 06 лютого 2008Політика
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Укази - на сайті Президента
Президент України своїм указом № 101/2008 призначив Бориса СОБОЛЄВА заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Другим своїм указом № 100/2008 Президент України призначив Віктора ТКАЧУКА заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Тексти указів розміщено на офіційному сайті глави держави.
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