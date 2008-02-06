Тимошенко сказала Януковичу, щоб навіть і не думав

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про відсутність правових підстав для проведення дострокових парламентських виборів і звинувачує Партію регіонів у дестабілізації ситуації в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Немає жодних правових підстав для дострокових виборів. Сьогодні парламент не працює штучно, тому що Партія регіонів практично не дає працювати парламенту, вони дестабілізують і життя країни, і ухвалення законів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, у Партії регіонів немає жодного вагомого аргументу для блокування діяльності парламенту та ініціювання дострокових виборів. «Дискусія не ведеться, тобто для Партії регіонів дискусія не потрібна. Мені здається, що для суспільства сьогодні очевидно, хто дестабілізує роботу парламенту», - додала прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає, що відсутні підстави навіть для того, щоб «можна було навіть думати про дострокові вибори».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 лютого, лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що дострокові парламентські вибори можуть відбутися найближчим часом.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні все частіше йде мова про можливість дострокових парламентських виборів. Він вважає, що це зрозуміло, оскільки «коаліція в такому складі, яка вона є, непрацездатна, і непрацездатний парламент». На думку В.ЯНУКОВИЧА, «дострокові вибори, швидше за все, не за горами, вони вже наближаються».