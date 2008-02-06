Єханурова перевірятимуть Богатирьова, Тимошенко, СБУ, ГПУ та ФДМУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ (№ 103/2008) “Про комплексну перевірку діяльності Міністерства оборони України та стану бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України”.

Текст документа розміщений на офіційному сайті Президента.

Зокрема, з метою оцінки стану бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України (ЗСУ), їх ресурсного забезпечення, здійснення контролю за використанням бюджетних коштів та переданих до сфери управління Міністерства оборони України військового майна і земель та відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України, Президент постановив:

- до 20 березня 2008 року здійснити інспекційну перевірку бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності ЗСУ;

- утворити Інспекційну комісію з перевірки бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності ЗСУ.

Главі Секретаріату Президента України В.ЮЩЕНКО доручив у дводенний строк затвердити персональний склад зазначеної Комісії, залучивши до нього працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Цим же Указом В.ЮЩЕНКО поклав на керівника Комісії визначення структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, об`єднань, з`єднань, військових частин, установ і організацій, які перевірятимуться.

За результатами інспекційної перевірки керівникові Комісії доручено до 30 березня 2008 року подати висновки та пропозиції Президентові України.

В свою чергу, Кабінету Міністрів України В.ЮЩЕНКО доручив забезпечити проведення до 20 березня 2008 року за участю Генеральної прокуратури України, Фонду державного майна України, Служби безпеки України перевірки використання бюджетних коштів і переданих до сфери управління Міністерства оборони України військового майна і земель та надання Президентові України до 30 березня 2008 року інформації за результатами цієї перевірки.