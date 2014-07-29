Санкції ЄС щодо Росії можуть бути посилені - Меркель
21:57, 29 липня 2014Політика
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель через представника уряду ФРН Крістіане Віртц заявила, що вітає рішення Євросоюзу ввести стосовно Росії новий пакет обмежувальних заходів.
REUTERS
Ці заходи, залежно від поведінки Росії, можуть бути переглянуті, у тому числі і посилені, заявила Меркель, повідомляє РИА Новости.
"Тепер за російською стороною вирішити, чи піде вона по шляху деескалації та співробітництва. Санкції ЄС можуть бути переглянуті, але можливі і подальші кроки", - цитує Віртц слова Меркель.
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Як повідомляв УНІАН, у вівторок Євросоюз офіційно підтвердив, що погодив пакет заходів з економічними санкціями проти Росії, які торкнуться доступ держбанків РФ до капіталу ЄС, експорт озброєнь і продукції подвійного призначення, доступ до технологій і встаткування для нафтової галузі.
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