Санкції ЄС щодо Росії можуть бути посилені - Меркель

Ці заходи, залежно від поведінки Росії, можуть бути переглянуті, у тому числі і посилені, заявила Меркель, повідомляє РИА Новости.

"Тепер за російською стороною вирішити, чи піде вона по шляху деескалації та співробітництва. Санкції ЄС можуть бути переглянуті, але можливі і подальші кроки", - цитує Віртц слова Меркель.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок Євросоюз офіційно підтвердив, що погодив пакет заходів з економічними санкціями проти Росії, які торкнуться доступ держбанків РФ до капіталу ЄС, експорт озброєнь і продукції подвійного призначення, доступ до технологій і встаткування для нафтової галузі.