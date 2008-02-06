Тимошенко дочекається, коли Рада почне нормально працювати
16:15, 06 лютого 2008Політика
1261 0
Прем`єр вже на старті
Уряд готовий представляти в парламенті програму своєї діяльності у будь-який момент після розблокування і нормалізації роботи Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.
«В той момент, коли парламент почне нормально працювати, уряд зразу ж готовий представляти свою програму», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем`єр-міністр нагадала, що уряд не уповноважений встановлювати дату представлення програми своєї діяльності в парламенті.
Ю.ТИМОШЕНКО висловила жаль у зв`язку з блокуванням роботи ВР. «Шкода, що таким чином штучно припиняється можливість ефективніше працювати уряду», - зазначила глава уряду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter