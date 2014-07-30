Росіяни відпустили журналіста "Спецкора": Агарков вже в Україні
02:47, 30 липня 2014Політика
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Українського кореспондента програми "Спецкор" Євген Агарков, якого росіяни майже два тижні утримували в міграційному ізоляторі в 169 кілометрах від Воронежа та звинувачували в незаконній журналістській діяльності, їде додому та вже перебуває на території України.
Росіяни відпустили Євгена Агаркова / tsn.ua
"Почуваюся добре, живий-здоровий, їду додому. Хочу кричати "Слава Україні!", - сказав ТСН телефоном звільнений журналіст.
За словами Євгена, на кордоні працівники ФСБ майже дві годині не хотіли його пропускати, але за сприяння українського консула Г. Брискаленка процедура перетину кордону прискорилася і журналіста відпустили.
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Крім того, журналіст додав, що йому заборонили в'їзд на територію Російської Федерації строком від 3 до 5 років.
В середу, 30 липня, на ТСН о 19:30 відбудеться онлайн-конференція зі звільненим кореспондентом "Спецкора" Євгеном Агарковим, який розповість подробиці свого російського "полону".
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