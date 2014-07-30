Над Харцизьком український літак не збивали, він ухилився від прицілювання системи «Бук» - АТО

Про це УНІАН повідомив речник АТО Олексій Дмитрашківський.

«Ця інформація (про збитий терористами українському літаку - УНІАН) недостовірна. Ніякого розстрілу літака не було. Під час обльоту літак потрапив на прицілювання системи «Бук», але літак благополучно пішов від захоплення і приземлився в заданому районі», - сказав Дмитрашковский. В АТО пояснили, що люди могли помилково прийняти за парашутистів білі сліди в небі.

Раніше, з посиланням на очевидців повідомлялося, що в районі Харцизька був збитий український літак.