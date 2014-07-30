Над Харцизьком український літак не збивали, він ухилився від прицілювання системи «Бук» - АТО
10:17, 30 липня 2014Політика
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У Донецкій области над Харцизьком український літак не був збитий, він ухилився від прицілювання системи «Бук».
Над Харцизькому український літак не був збитий, він пішов від прицілювання системи «Бук» - АТО | vk.com
Про це УНІАН повідомив речник АТО Олексій Дмитрашківський.
«Ця інформація (про збитий терористами українському літаку - УНІАН) недостовірна. Ніякого розстрілу літака не було. Під час обльоту літак потрапив на прицілювання системи «Бук», але літак благополучно пішов від захоплення і приземлився в заданому районі», - сказав Дмитрашковский. В АТО пояснили, що люди могли помилково прийняти за парашутистів білі сліди в небі.
Раніше, з посиланням на очевидців повідомлялося, що в районі Харцизька був збитий український літак.
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