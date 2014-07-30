Очевидці стверджують, що над Харцизьком збили український літак, військові це спростовують

Про це кореспондентові УНІАН повідомили місцеві жителі з Харцизька, які стали очевидцями цього.

ОНОВЛЕНО: Над Харцизьком український літак не збивали, він ухилився від прицілювання системи «Бук», повідомили у штабі АТО.

«Щойно (близько 9.00) над Харцизьком збили український літак, у небі було видно 6-7 парашутистів», - повідомили співрозмовники агентства.