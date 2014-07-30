У Горлівці ДНР вже ніхто не підтримує, люди просто жахливо бояться - журналіст

Про це пише у Facebook журналіст Роман Бочкала з посиланням на очевидця.

"Жахливе відбувається в Горлівці. ДНР вже давно ніхто не підтримує. Люди просто жахливо бояться. І просто хочуть вижити", - повідомляє Бочкала.

За словами місцевого жителя, люди в місті практично живуть у підвалах.

"До торцевої стіни нашого будинку двічі в день, а іноді частіше, підганяють зчетверений крупнокаліберний кулемет і починають шмаляти. Куди - незрозуміло, але всі місцеві чітко розуміють, що будь-якої миті може прилетіти відповідь. На території садочка, що за нашою школою, в оточенні чотирьох будинків обладнали точку для артилеристів і зміцнили її бетонними блоками", - цитує горлівчанина Бочкала.

Читайте такожУ Горлівці бойовики з установок "Град" хаотично обстрілюють житлові кварталиЗа його словами, в місцевій психіатричній лікарні залишилося три медсестри, які не можуть впоратися з доглядом за хворими, морги переповнені, видача довідок про смерть не працює, тому нікого не вдається поховати.

"Породіллі народжують в бомбосховищах - там зараз родзали, так як пологове відділення обстріляли. Терористи ставлять дуже багато розтяжок. Всі посадки в них. По воду страшно ходити. Інфраструктуру руйнують. Багато з тих, хто залишився, залишили б місто, але не вірять, що доїдуть живими в безпечні райони", - переказує журналіст слова місцевого жителя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок бойових дій 28 липня в Горлівці загинули 17 мирних жителів, серед яких троє дітей.