7 танків з РФ прорвалися в Україну - РНБО

Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО.

Учора ввечері 22:35 прикордонний наряд з пункту пропуску «Успенка» виявив групу озброєних терористів, які намагалися прорватися в Росію в напрямку села Авіло-Федорівка для того, щоб забрати важку бойову техніку, залишену спеціально для них військовими РФ, інформує РНБО.Читайте такожВранці колона військової техніки з РФ увійшла в Україну у районі Дмитрівки - журналіст

"Прикордонники вступили в бій та не допустили порушення кордону. Залишки бойовиків змушені були відійти від кордону. Проте на іншій ділянці кордону 7 танкам вдалося прорватися з напрямку Нова Надєжда (Росія) – Дібровка (Україна)", - йдеться у повдомленні.

У РНБО підкреслюють, що ситуація на українсько-російському кордоні залишається напруженою.