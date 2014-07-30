7 танків з РФ прорвалися в Україну - РНБО
7 танків з РФ прорвалися на територію України.
Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО.
Учора ввечері 22:35 прикордонний наряд з пункту пропуску «Успенка» виявив групу озброєних терористів, які намагалися прорватися в Росію в напрямку села Авіло-Федорівка для того, щоб забрати важку бойову техніку, залишену спеціально для них військовими РФ, інформує РНБО.Читайте такожВранці колона військової техніки з РФ увійшла в Україну у районі Дмитрівки - журналіст
"Прикордонники вступили в бій та не допустили порушення кордону. Залишки бойовиків змушені були відійти від кордону. Проте на іншій ділянці кордону 7 танкам вдалося прорватися з напрямку Нова Надєжда (Росія) – Дібровка (Україна)", - йдеться у повдомленні.
У РНБО підкреслюють, що ситуація на українсько-російському кордоні залишається напруженою.