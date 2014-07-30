За добу терористи 25 разів обстріляли позиції сил АТО - РНБО
13:08, 30 липня 2014Військо
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Протягом доби терористи 25 разів обстріляли позиції сил Антитерористичної операції.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Протягом доби терористи 25 разів обстріляли блокпости та позицій підрозділів ЗС України в районах н.п. Піски, Мирна Долина, Майорське, Червона Зоря, Стукалова Балка, Кожевня, Авдіївка, Дмитривка, Степанівка, Маринівка, Гайове, Червонопартизанськ та аеропорт Луганськ», - зазначив він.
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