За добу терористи 25 разів обстріляли позиції сил АТО - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Протягом доби терористи 25 разів обстріляли блокпости та позицій підрозділів ЗС України в районах н.п. Піски, Мирна Долина, Майорське, Червона Зоря, Стукалова Балка, Кожевня, Авдіївка, Дмитривка, Степанівка, Маринівка, Гайове, Червонопартизанськ та аеропорт Луганськ», - зазначив він.

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