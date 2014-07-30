Експерти назвали три уроки Першої світової для України

Благодійний фонд «Майдан закордонних справ» оцінив участь українців у Першій світовій війні у своєму онлайн-проекті «Перша світова — український рахунок».

На думку експертів, Перша світова дала три уроки, що можуть допомогти Україні в сьогоднішній ситуації:

Так, на початку ХХ сторіччя Європа продемонструвала ігнорування інтересів українського народу — і це є перший урок для України, яка має, насамперед, розраховувати лише на власні сили.

"На жаль, на відміну від поляків, фінів, угорців, чехів, словаків, естонців, латишів і литовців, які спромоглися згуртуватися навколо найважливіших пріоритетів і державницьких лідерів та вибороти власні, можливо недосконалі, але все ж таки національні держави, українцям, розколотим по партіям і розділених країнах, Велика війна принесла лише великі страждання та наступні голодомори", - вважають експерти, і це є другий урок для України.

Також слід пам’ятати, що і під час Першої, і у ході Другої світових воєн Україна, за великим рахунком, була для держави Росія лише витратним матеріалом і величезним, насамперед людським, ресурсом. При цьому, сьогодні ні для кого не є секретом, що у Москві всерйоз сумують за розпадом радянсько-російського тоталітарного монстра і вважають, що стабільною Україна буде лише після її повного повернення у простір «Руського міра».

На реалізацію даного сценарію Кремлем кинуто величезні сили і різнопланові ресурси, стверджують дипломати.

І це, на їхню думку, є третім, найважливішим уроком та, насамперед, попередженням для нової України, яка наразі де-факто, маючи лише здебільшого моральну підтримку, протистоїть Кремлю.