Семенюк заявляє, що ніколи не була тормозом

Валентина СЕМЕНЮК заявляє, що не виконуватиме рішення Кабінету Міністрів про відсторонення її від обов’язків голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

За її словами, сьогодні відбувається рейдерське захоплення Фонду з метою перерозподілу об’єктів державної власності. Як зазначила В.СЕМЕНЮК, сьогоднішнє рішення КМУ не відповідає українському законодавству, зокрема, положенню про Фонд держмайна, згідно з яким Фонд не є органом виконавчої влади, а голову Фонду не можна звільняти без згоди парламенту.

В.СЕМЕНЮК також зазначила, що не є законним і призначення Андрія ПОРТНОВА на посаду першого заступника голови Фонду, оскільки його попередник знаходиться на лікарняному з 30 січня цього року.

В.СЕМЕНЮК також зазначила, що і надалі планує продовжувати керувати Фондом. «Охорона у Фонді надійна з МВС. Думаю, що вони й далі виконуватимуть ту місію, яку виконують сьогодні», - зазначила вона. В.СЕМЕНЮК також додала, що електронна система, встановлена в її кабінеті, дозволяє лише їй заходити до нього.

Коментуючи ситуацію навколо приватизації «Луганськтепловозу», голова ФДМУ зауважила, що Фонд діяв на основі відповідних судових рішень.

В.СЕМЕНЮК також зазначила, що мала сьогодні телефонну розмову з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, в якій він зазначив, за її словами, аби вона діяла згідно з чинним законодавством.

«СЕМЕНЮК ніколи не була тормозом, СЕМЕНЮК показала всім, що таке інвентаризація, ті заощадження, що повертаються, повертаються і завдяки СЕМЕНЮК», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 лютого, Кабмін відсторонив голову ФДМУ Валентину СЕМЕНЮК і її заступників, окрім Дмитра ПАРФЕНЕНКА, від виконання обов`язків. Першим заступником голови ФДМУ було призначено Андрія ПОРТНОВА, який і виконуватиме обов`язки голови Фонду.

Як зазначила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, А.ПОРТНОВ виконуватиме обов`язки голови ФДМУ доти, доки Верховна Рада не затвердить його на посаді голови Фонду.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що призначені нові заступники голови Фонду держмайна.

“Сьогодні призначені нові заступники, і ФДМУ працює на повну потужність”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр також повідомила, що Кабмін прийняв рішення про створення спеціальної групи для проведення службового розслідування роботи ФДМУ. Ця комісія має перевірити роботу Фонду на предмет порушення Конституції, законів України і наявності корупційних дій з боку В.СЕМЕНЮК.

«Ми працюємо з Генпрокуратурою, і всі випадки, де порушено закон, будуть окремо розслідувані», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.