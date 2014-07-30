РНБО: У Горлівці в районі ринку бойовики розмістили близько 6 установок "Град"
15:27, 30 липня 2014Політика
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У районі продуктового ринку «Александрія» розміщено близько шести установок «Град».
REUTERS
Бойовики у Горлівці Донецької області розпочали примусову мобілізацію чоловіків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«У Горлівці Донецької області бойовики розпочали примусову мобілізацію чоловіків», - заявив він.
«Більшість чоловічого населення переховується. У районі продуктового ринку «Александрія» розміщено близько шести установок «Град», - додав Лисенко.
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