У Донецькій області бойовики примусово мобілізують чоловіків - ОДА

У Донецькій області бойовики самопроголошеної «Донецької народної республіки» насильно мобілізують чоловіків із мирного населення.

Про це УНІАН повідомили в департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні також наголошується, що бойовики чекають прибуття бойовиків з боку Російської Федерації.

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За даними ОДА, в Шахтарському районі (с. Дмитрівка) впродовж кількох днів доросла частина чоловічого населення примусово працювала на будівництві оборонних споруд.

У департаменті повідомляють, що в даний час бойовики ділять владу в своїх лавах, створюють штрафні батальйони і грабують державні установи.

Незважаючи на здійснені спроби замінити управлінські структури місцевих органів влади, бойовикам «ДНР» не вдається вирішити проблеми, що виникли в результаті проведення АТО. Так, на мітингу в м. Краматорську, враховуючи зростаючу незадоволеність жителів невиконаними обіцянками антикризового комітету з виплат зарплат і пенсій, «ДНР» зробило заяву про початок фінансування з 16 червня. На даний момент виплати не проводяться, зазначають в облдержадміністрації.